«Потери противника составили до 190 военнослужащих»: ВС РФ отразили 10 контратак бригад ВСУ в Харьковской области
Минобороны РФ: в Харьковской области отражено 10 контратак ВСУ
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
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18 мая 2024
Киевский режим за последние дни эвакуировал из приграничных районов Харьковской области почти 10 тыс. человек, сообщил глава украинской военной администрации региона Олег Синегубов.
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Бойцы группировки войск «Восток» захватили повреждённую эвакуационную машину FV104 Samaritan британского производства, сообщили в Минобороны РФ.
«Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения», — говорится в сообщении.
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В ночь на 18 мая по Миргороду (Полтавская область) ВС РФ нанесли серию ударов, в том числе по аэродрому и промзоне.
«Один из взрывов был ближе к городу, прилёт был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города», — заявил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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Операторы FPV-дронов батальона специального минирования «Феникс» дистанционно заминировали несколько возможных путей нападения украинских диверсантов на Белгородскую область, сообщает ТАСС.
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Дональд Трамп заявил, что Соединёнными Штатами Америки управляют «глупые люди».
«Наша страна очень быстро может оказаться в условиях третьей мировой войны, потому что нашей страной управляют глупые люди... Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — цитирует его ТАСС.
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В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Расчёты гаубиц Д-30 гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии уничтожили до отделения украинской пехоты в районе Вербового (Запорожская область), сообщили в Минобороны РФ.
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Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым.
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Продвижение российских сил также признал главком ВСУ Александр Сырский, который сообщил, что ВС РФ расширили зону активных боевых действий почти на 70 км.
По его словам, с целью развёртывания наступления в тыл украинских войск ВС РФ создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск «Север».
При этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 мая, что российские войска пошли в наступление в Харьковской области, чтобы создать буферную зону и обезопасить приграничные регионы от обстрелов со стороны ВСУ. При этом, по его словам, в данный момент планов по взятию Харькова нет.
Все подробности читайте в материале RT.Также на russian.rt.com «Серьёзные риски для всей линии обороны»: главком ВСУ заявил о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении