RT в Telegram
Подпишись

«Потери противника составили до 190 военнослужащих»: ВС РФ отразили 10 контратак бригад ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ: в Харьковской области отражено 10 контратак ВСУ

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Подразделения группировки войск «Север», которые продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отразили десять контратак штурмовых бригад противника возле Волчанска и Глубокого. Как заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. Также были уничтожены боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм САУ Archer (Швеция), 155-мм САУ «Богдана» и 155-мм гаубица М777 (США).
«Потери противника составили до 190 военнослужащих»: ВС РФ отразили 10 контратак бригад ВСУ в Харьковской области
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 18 мая 2024

    Киевский режим за последние дни эвакуировал из приграничных районов Харьковской области почти 10 тыс. человек, сообщил глава украинской военной администрации региона Олег Синегубов.

  • Бойцы группировки войск «Восток» захватили повреждённую эвакуационную машину FV104 Samaritan британского производства, сообщили в Минобороны РФ.

    «Транспортное средство уже отремонтировано и готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения», — говорится в сообщении.

  • В ночь на 18 мая по Миргороду (Полтавская область) ВС РФ нанесли серию ударов, в том числе по аэродрому и промзоне.

    «Один из взрывов был ближе к городу, прилёт был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города», — заявил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

  • Операторы FPV-дронов батальона специального минирования «Феникс» дистанционно заминировали несколько возможных путей нападения украинских диверсантов на Белгородскую область, сообщает ТАСС.

  • Дональд Трамп заявил, что Соединёнными Штатами Америки управляют «глупые люди».

    «Наша страна очень быстро может оказаться в условиях третьей мировой войны, потому что нашей страной управляют глупые люди... Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — цитирует его ТАСС.

  • В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Расчёты гаубиц Д-30 гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии уничтожили до отделения украинской пехоты в районе Вербового (Запорожская область), сообщили в Минобороны РФ.

  • Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым.

  • Продвижение российских сил также признал главком ВСУ Александр Сырский, который сообщил, что ВС РФ расширили зону активных боевых действий почти на 70 км.

    По его словам, с целью развёртывания наступления в тыл украинских войск ВС РФ создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск «Север».

    При этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 мая, что российские войска пошли в наступление в Харьковской области, чтобы создать буферную зону и обезопасить приграничные регионы от обстрелов со стороны ВСУ. При этом, по его словам, в данный момент планов по взятию Харькова нет.

    Все подробности читайте в материале RT.

    Также на russian.rt.com «Серьёзные риски для всей линии обороны»: главком ВСУ заявил о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить