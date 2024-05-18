«Потери противника составили до 190 военнослужащих»: ВС РФ отразили 10 контратак бригад ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ: в Харьковской области отражено 10 контратак ВСУ

Подразделения группировки войск «Север», которые продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, отразили десять контратак штурмовых бригад противника возле Волчанска и Глубокого. Как заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. Также были уничтожены боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм САУ Archer (Швеция), 155-мм САУ «Богдана» и 155-мм гаубица М777 (США).