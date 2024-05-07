Тренер избил ребёнка из-за поражения на соревнованиях по борьбе

Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов сообщил, что тренер избил ребёнка после поражения на соревнованиях по борьбе в Оренбургской области.

«Увидел видео, где на кадрах юного борца за неудачное выступление избивает тренер. Им оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент, но назвать его тренером язык не поворачивается», — написал Сажидов во «ВКонтакте».

Сажидов заявил, что Атаев не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.

«Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми».

На видео, появившемся в СМИ, видно, что Атаев избивает лежачего ребенка ногами в раздевалке.

Ранее в Орле директор футбольного клуба напал на детского тренера.