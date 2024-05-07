Федерация борьбы Дагестана начала разбирательство из-за избиения тренером ребёнка

Исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов заявил, что было начато разбирательство из-за избиения ребёнка на юношеских соревнованиях в Оренбургской области.

«Сейчас проводим разбирательство. Этот человек не имеет соответствующего образования. Он поехал на соревнования как родитель и избивал своего сына, они оба из селения Карабудахкент», — приводит слова Магомедова РИА Новости.

Он отметил, что будут приняты меры для того, чтобы виновный был полностью отстранён от всех спортивных соревнований.

На видео, появившемся в СМИ, видно, что взрослый мужчина избивает лежачего ребенка ногами в раздевалке.

Ранее в Министерстве спорта Дагестана сообщили, что виновный не работает в государственных учреждениях и не имеет соответствующего образования.