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Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому в украинском Миргороде

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области Украины.

Как он рассказал РИА Новости, ссылаясь на своих коллег, в ночь на 18 мая по городу была нанесена серия ударов.

«Один из взрывов был ближе к городу, прилёт был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города», — сказал он.

Лебедев уточнил, что после двух ударов около аэродрома, произошла сильная детонация. Сейчас в район взрыва пропускают лишь отправляющихся туда на работу и тех, у кого есть там прописка.

Ранее Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области.

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