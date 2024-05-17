Подполье: ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на своих коллег.

«В 18:30 был прилёт в городе Южном Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по имеющимся у подполья данным, в Южном делают безэкипажные плавсредства. Также там была замечена работа HIMARS дальнобойными ракетами.

Ранее «Военная хроника» писала, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили склад в Одессе.