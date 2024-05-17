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Подполье: ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области.
Подполье: ВС России нанесли удар по порту города Южного Одесской области
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на своих коллег.

«В 18:30 был прилёт в городе Южном Одесской области. Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по имеющимся у подполья данным, в Южном делают безэкипажные плавсредства. Также там была замечена работа HIMARS дальнобойными ракетами.

Ранее «Военная хроника» писала, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили склад в Одессе.

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