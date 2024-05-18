RT в Telegram
Подпишись

Al Jazeera: ЦАХАЛ проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Короткая ссылка
Израильская армия проводит рейды в нескольких населённых пунктах на Западном берегу реки Иордан.
Al Jazeera: ЦАХАЛ проводит рейды на Западном берегу реки Иордан
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, израильские солдаты зашли в населённые пункты к югу от Калькильи и к западу от города Сальфит. Также представители ЦАХАЛ были замечены в посёлках к югу и северо-западу от Наблуса.

В населённом пункте Барта к югу от Дженина израильские военные задержали несколько рабочих из Газы.

Ранее стало известно, что с 7 октября 2023 года представители израильских силовых структур задержали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине около 4000 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить