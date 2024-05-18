Al Jazeera: ЦАХАЛ проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия проводит рейды в нескольких населённых пунктах на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, израильские солдаты зашли в населённые пункты к югу от Калькильи и к западу от города Сальфит. Также представители ЦАХАЛ были замечены в посёлках к югу и северо-западу от Наблуса.

В населённом пункте Барта к югу от Дженина израильские военные задержали несколько рабочих из Газы.

Ранее стало известно, что с 7 октября 2023 года представители израильских силовых структур задержали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине около 4000 человек.