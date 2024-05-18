Россиянам объяснили, можно ли запретить выдачу кредитов родственнику

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в беседе с RT, можно ли запретить выдачу кредитов родственнику.

Как отметил Виноградов, иногда кредитная нагрузка становится непосильной для человека.

«Особенно если заём берётся необдуманно, без учёта реальной финансовой ситуации, под влиянием мошенников или собственных зависимостей (например, игровой). Зачастую такие граждане ввергают в долговую яму не только себя, но и членов семьи», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в настоящее время российским законодательством не предусмотрена процедура наложения запрета на кредитование третьего лица.

«Возможен только самозапрет на такого рода операции в конкретном банке. С 1 марта 2025 года, согласно принятому Федеральному закону от 26.02.2024 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», появится возможность наложить единый запрет на все банки и финансовые организации на выдачу кредитов и денежные переводы», — добавил он.

Однако и в случае с необдуманными решениями близких людей существует возможность ограничить кредитование.

«Первый вариант — уговорить родственника установить ранее обозначенный самозапрет на кредит. Но до 1 марта 2025 года он действует только на онлайн-операции, соответственно, никто не помешает человеку обратиться в банк лично или втайне снять запрет», — подчеркнул специалист.

Второй вариант, по его словам, признать родственника ограниченно дееспособным при наличии предусмотренных на то законом оснований.

«Речь идёт о норме п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса России, согласно которой если гражданин вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, то он может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством», — объяснил Виноградов.

Над таким гражданином устанавливается попечительство, заявил он.

«В этом случае финансовые сделки могут совершаться только с согласия попечителя. Если судом будет установлено, что кредит или заём был взят уже после возникновения причин, на основании которых человека признали ограниченно дееспособным, и до установления попечительства, то есть шанс оспорить такую сделку. Правда, на практике этот шанс не велик, но он есть», — добавил он.

При этом эксперт объяснил, что от ограничения в дееспособности следует отличать признание человека недееспособным.

«Согласно п. 1 ст. 29 Гражданского кодекса России гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека», — рассказал собеседник RT.

То есть в данном случае при подаче заявления в суд о признании человека недееспособным нужно указать на факт психического расстройства у такого человека.

«Для этого нужно получить заключение врача-психиатра. Также сам суд назначает экспертизу для выявления факта психологического заболевания у гражданина. Если суд признает человека недееспособным, то назначается опека», — поделился специалист.

Ситуация применительно к финансовым сделкам сходна с тем, что было сказано по поводу ограничения дееспособности, подчеркнул Виноградов.

«Недееспособный не сможет взять кредит, а если сделал это до вступления в силу решения суда о признании его недееспособным, но после возникновения болезненного состояния, то такую сделку можно оспорить», — заключил собеседник RT.

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