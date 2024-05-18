СК: в Иркутской области в результате пожара в дачном доме погиб подросток

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, 17 мая в доме в садоводстве «Сибирский ранет» ночевали двое приятелей. Ночью школьники проснулись из-за запаха дыма и вышли на улицу, однако один из них вернулся за телефоном для вызова спасательных служб, но выйти из здания уже не смог.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в результате пожара в частном доме в Анапе.