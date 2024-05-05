В Анапе возбудили дело после гибели девочки при пожаре
Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, пожар произошёл в частном доме на улице Центральной в селе Варваровка города Анапы, в нём проживала многодетная семья.
Ещё одного человека госпитализировали.
Ранее Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам. Установлено, что из-за женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли трое детей.