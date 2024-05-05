RT в Telegram
Подпишись

В Анапе возбудили дело после гибели девочки при пожаре

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в результате пожара в частном доме в Анапе.

Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, пожар произошёл в частном доме на улице Центральной в селе Варваровка города Анапы, в нём проживала многодетная семья.

Ещё одного человека госпитализировали.

Ранее Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам. Установлено, что из-за женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли трое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить