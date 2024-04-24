В Тюменской области вынесли приговор обвиняемой в гибели троих детей при пожаре

Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам. Установлено, что из-за женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли трое детей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Объединённой пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По имеющимся данным, обвиняемая решила приготовить себе еду на электроплите. Произошло короткое замыкание, начался пожар. Женщина сбежала, не сообщив другим жителям многоквартирного дома о произошедшем. В результате погибли трое детей, которые жили по соседству.

Ещё один ребёнок получил травмы. Также выяснилось, что незадолго до случившегося женщина избила свою мать, а затем угрожала ей убийством.

Суд приговорил женщину к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили дело после пожара в частном доме престарелых.