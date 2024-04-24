В Тюменской области вынесли приговор обвиняемой в гибели троих детей при пожаре
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Объединённой пресс-службы судебной системы Тюменской области.
По имеющимся данным, обвиняемая решила приготовить себе еду на электроплите. Произошло короткое замыкание, начался пожар. Женщина сбежала, не сообщив другим жителям многоквартирного дома о произошедшем. В результате погибли трое детей, которые жили по соседству.
Ещё один ребёнок получил травмы. Также выяснилось, что незадолго до случившегося женщина избила свою мать, а затем угрожала ей убийством.
Суд приговорил женщину к 3,5 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили дело после пожара в частном доме престарелых.