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В Тюменской области вынесли приговор обвиняемой в гибели троих детей при пожаре

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Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам. Установлено, что из-за женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли трое детей.
В Тюменской области вынесли приговор обвиняемой в гибели троих детей при пожаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Объединённой пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По имеющимся данным, обвиняемая решила приготовить себе еду на электроплите. Произошло короткое замыкание, начался пожар. Женщина сбежала, не сообщив другим жителям многоквартирного дома о произошедшем. В результате погибли трое детей, которые жили по соседству.

Ещё один ребёнок получил травмы. Также выяснилось, что незадолго до случившегося женщина избила свою мать, а затем угрожала ей убийством.

Суд приговорил женщину к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбудили дело после пожара в частном доме престарелых.

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