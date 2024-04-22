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В Ленинградской области возбудили дело после пожара в частном доме престарелых

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После пожара в частном доме престарелых в Ленинградской области, в результате которого пострадали 14 человек, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщило СУ СК России по региону.

По данным ведомства, в ночь с 19 на 20 апреля в пансионате для проживания престарелых людей и инвалидов произошёл пожар, в результате которого сгорело мансардное помещение, а также пострадали 14 человек.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили о ликвидации открытого горения на территории рынка в Астрахани.

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