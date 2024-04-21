Спасатели ликвидировали открытое горение в Астрахани

В пресс-службе МЧС России заявили о ликвидации открытого горения на территории рынка в Астрахани.

«Открытое горение в Астраханской области ликвидировано», — сказали в пресс-службе. Уточняется, что проводится проливка и разбор конструкций. Ранее прокуратура организовала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани.