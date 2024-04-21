Спасатели ликвидировали открытое горение в Астрахани
В пресс-службе МЧС России заявили о ликвидации открытого горения на территории рынка в Астрахани.
«Открытое горение в Астраханской области ликвидировано», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что проводится проливка и разбор конструкций.
Ранее прокуратура организовала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани.
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