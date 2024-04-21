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Прокуратура начала проверку из-за пожара в Астрахани

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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в торговых павильонах в Кировском районе Астрахани.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в Астрахани
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Прокуратура области организовала проверку в связи с пожаром в торговых павильонах в Кировском районе», — отмечается в заявлении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин и условий произошедшего.

Уточняется, что 21 апреля в торговых павильонах вещевого рынка в Кировском районе Астрахани произошло возгорание.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили о крупном пожаре в Астрахани.

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