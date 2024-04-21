Прокуратура начала проверку из-за пожара в Астрахани
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Прокуратура области организовала проверку в связи с пожаром в торговых павильонах в Кировском районе», — отмечается в заявлении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, причин и условий произошедшего.
Уточняется, что 21 апреля в торговых павильонах вещевого рынка в Кировском районе Астрахани произошло возгорание.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили о крупном пожаре в Астрахани.