RT в Telegram
Подпишись

Володин — о решении ЕС по СМИ: политика двойных стандартов европейских структур

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС по запрету на вещательную деятельность ряда российских СМИ говорит о том, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур.
Володин — о решении ЕС по СМИ: политика двойных стандартов европейских структур
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как он отметил в своём Telegram, власти Евросоюза могут лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпят.

«Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова», — заявил Володин.

Председатель Госдумы, отметил, что в ЕС нарушают право на свободное распространение и получение информации.

Он подчеркнул, что европейское руководство вводит цензуру лишь с одной целью: обмануть своих же граждан ради удержания власти.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали зачисткой альтернативных точек зрения запрет на вещание ряда СМИ России со стороны Европейского союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить