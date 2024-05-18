Володин — о решении ЕС по СМИ: политика двойных стандартов европейских структур

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС по запрету на вещательную деятельность ряда российских СМИ говорит о том, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур.

Как он отметил в своём Telegram, власти Евросоюза могут лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпят.

«Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова», — заявил Володин.

Председатель Госдумы, отметил, что в ЕС нарушают право на свободное распространение и получение информации.

Он подчеркнул, что европейское руководство вводит цензуру лишь с одной целью: обмануть своих же граждан ради удержания власти.



Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали зачисткой альтернативных точек зрения запрет на вещание ряда СМИ России со стороны Европейского союза.