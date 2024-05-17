Захарова назвала зачисткой альтернативных точек зрения решение ЕС по СМИ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала зачисткой альтернативных точек зрения решение ЕС по российским СМИ.

«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения», — приводится её заявление на сайте российского ведомства.

Она также подчеркнула, что в основе решения Европейского союза «лежат исключительно политические мотивы».

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.