Захарова назвала зачисткой альтернативных точек зрения решение ЕС по СМИ России
- РИА Новости
«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения», — приводится её заявление на сайте российского ведомства.
Она также подчеркнула, что в основе решения Европейского союза «лежат исключительно политические мотивы».
Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.