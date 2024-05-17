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Захарова назвала зачисткой альтернативных точек зрения решение ЕС по СМИ России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала зачисткой альтернативных точек зрения решение ЕС по российским СМИ.
Захарова назвала зачисткой альтернативных точек зрения решение ЕС по СМИ России
  • РИА Новости

«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения», — приводится её заявление на сайте российского ведомства.

Она также подчеркнула, что в основе решения Европейского союза «лежат исключительно политические мотивы».

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.

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