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Невролог Демьяновская назвала опасные последствия сильного испуга

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила опасные последствия для здоровья от сильного испуга.
Невролог Демьяновская назвала опасные последствия сильного испуга
  • Gettyimages.ru

«Испуг может привести к осложнениям, лежащим в плоскости не только неврологии, но и психологии», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, напугать ребёнка могут не только страшные звуки, картинки, мультфильмы или кино, но и просто сами мысли, например о монстре под кроватью.

По словам врача, даже однократное воздействие стресса может привести к повышенной тревожности, бессоннице, развитию неврозов, повышенной тревоге, обострению хронических заболеваний.

«В большинстве случаев, чтобы такое разовое, пусть и сильное, воздействие на психику само по себе стало причиной болезни, должны быть предпосылки для неё. Например, если у человека есть лишний вес, нарушение обмена веществ, он курит или злоупотребляет алкоголем, наблюдаются гормональные сбои, то испуг и сопутствующие ему учащённый сердечный ритм, мышечный спазм или скачок артериального давления может стать той последней соломинкой, которая приведёт к инфаркту или диабету», — рассказала Демьяновская.

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