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МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

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МИД готовит документы для открытия в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли.
МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

«Ведётся работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — сказали представители департамента.

Беспошлинная торговля будет предназначена для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в России, а также официальных представительств международных организаций.

Ранее МИД говорил, что ведёт работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли.

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