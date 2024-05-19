МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.
«Ведётся работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — сказали представители департамента.
Беспошлинная торговля будет предназначена для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в России, а также официальных представительств международных организаций.
Ранее МИД говорил, что ведёт работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли.