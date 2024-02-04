МИД: ведётся работа по оформлению магазинов беспошлинной торговли

Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин рассказал, что в настоящее время ведётся работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что цены на товары в таких магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро.

В 2022 году сообщалось, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.