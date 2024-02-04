МИД: ведётся работа по оформлению магазинов беспошлинной торговли
Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин рассказал, что в настоящее время ведётся работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли в России.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что цены на товары в таких магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро.
В 2022 году сообщалось, что в Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов.
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