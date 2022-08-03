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В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов

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В Москве и Санкт-Петербурге начнут работу магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей.
В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Постановление правительства России было опубликовано на интернет-портале правовой информации 27 июля.

Отмечается, что владельцем магазина может стать только российская компания, а соучредителем будет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса МИД.

Как уточняется, покупателю будет выдаваться кассовый чек с надписью Duty Free. В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД России.

В магазинах могут продаваться только товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли.

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