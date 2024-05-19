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Рогов: заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — попытка обелить Киев

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — это попытка обелить киевский режим.
Рогов: заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — попытка обелить Киев
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Таким образом в беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сказал, что назовёт сторону, на которой лежит вина за обстрелы Запорожской АЭС, если сможет независимо подтвердить информацию об атаках.

«Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку», — сказал Рогов.

Он отметил, что в МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского.

«Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ, которые по указанию террористического режима Зеленского обстреливают атомную станцию», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что МАГАТЭ должно назвать вещи своими именами в плане обстрелов ЗАЭС.

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