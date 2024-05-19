Губернатор Развожаев: в Севастополе повреждены жилые дома после ракетной атаки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате украинской атаки в городе были повреждены жилые дома.

Об этом он сообщил в Telegram.

«В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — отметил он.

Развожаев подчеркнул, что сотрудники коммунальных служб, Спасательной службы Севастополя, а также пиротехники МЧС и Росгвардии уже обследовали и убрали практически все упавшие украинские осколки и суббоеприпасы.

Вместе с этим он призвал граждан сообщать в экстренные службы, если они заметят суббоеприпас, и не приближаться к нему.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник ВСУ в Крыму.