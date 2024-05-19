Синоптик спрогнозировал майские грозы в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал майские грозы в Москве на следующей неделе.

По его словам, в начале грядущей недели температура в Москве поднимется до +25 °С, а уже во вторник ожидаются ливни и майские грозы.

«После воскресных +20 °С в понедельник термометры в Москве на пике солнца покажут летние плюс +20...+25 °С. Осадки маловероятны», — рассказал он РИА Новости.

При этом, по его словам, в последующие двое суток атмосфера станет неустойчивой, в небе вырастут отдельные «башенки» мощных кучево-дождевых облаков высотой до 10,5 километра.

«Во вторник — +20...+25 °С, но прошумят ливни, локально прогремят классические майские грозы», — рассказал специалист.

Он добавил, что 29 мая холодный фронт принесёт очаговые дожди и молниевые разряды.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождь в Москве 21 мая.