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Дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Красноярском крае

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В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России заявили о возбуждении уголовного дела по факту схода вагонов грузового поезда с рельсов в Красноярском крае.
Дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Красноярском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Marek Trawczynski

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — отмечается в заявлении.

Как указывает СК, 19 мая на перегоне Красноярск-Восточный — Сорокино Красноярской железной дороги произошёл сход с пути семи вагонов грузового поезда.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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