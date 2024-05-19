Дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Красноярском крае
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба)», — отмечается в заявлении.
Как указывает СК, 19 мая на перегоне Красноярск-Восточный — Сорокино Красноярской железной дороги произошёл сход с пути семи вагонов грузового поезда.
Пострадавших в результате происшествия нет.