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Захарова: Франция ищет «новую Новую Каледонию» в Закавказье

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Французские власти стремятся найти место под «новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией.
Захарова: Франция ищет «новую Новую Каледонию» в Закавказье
  • РИА Новости

Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили лидеру Франции Эммануэлю Макрону посетить страну, чтобы «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».

«Если уж кого Париж может освободить, то канаков (коренное население Новой Каледонии) от французского ига», — заявила Захарова.

Ранее Захарова сказала, что Запад ведёт себя безумно в отношении Грузии.

Также официальный представитель МИД России призвала власти Франции воздержаться от применения насилия по отношению к протестующим в Новой Каледонии.

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