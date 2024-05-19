Захарова: Франция ищет «новую Новую Каледонию» в Закавказье

Французские власти стремятся найти место под «новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией.

Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили лидеру Франции Эммануэлю Макрону посетить страну, чтобы «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».

«Если уж кого Париж может освободить, то канаков (коренное население Новой Каледонии) от французского ига», — заявила Захарова.

Ранее Захарова сказала, что Запад ведёт себя безумно в отношении Грузии.

Также официальный представитель МИД России призвала власти Франции воздержаться от применения насилия по отношению к протестующим в Новой Каледонии.