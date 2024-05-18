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Россия призвала воздержаться от применения силы к протестующим в Новой Каледонии

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Россия призвала власти Франции воздержаться от применения насилия по отношению к протестующим в Новой Каледонии.
Россия призвала воздержаться от применения силы к протестующим в Новой Каледонии
  • AFP
  • © Delphine Mayeur

Это следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих», — заявила Захарова.

Также дипломат призвала Францию обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии.

Ранее число погибших во французской Новой Каледонии на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, возросло до шести.

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