Россия призвала воздержаться от применения силы к протестующим в Новой Каледонии

Россия призвала власти Франции воздержаться от применения насилия по отношению к протестующим в Новой Каледонии.

AFP

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Это следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой. «Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих», — заявила Захарова. Также дипломат призвала Францию обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии. Ранее число погибших во французской Новой Каледонии на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, возросло до шести.