Россия призвала воздержаться от применения силы к протестующим в Новой Каледонии
- AFP
- © Delphine Mayeur
Это следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих», — заявила Захарова.
Также дипломат призвала Францию обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии.
Ранее число погибших во французской Новой Каледонии на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, возросло до шести.