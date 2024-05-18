Число погибших в Новой Каледонии на фоне беспорядков выросло до шести

Число погибших во французской Новой Каледонии на фоне беспорядков, организованных сторонниками независимости, возросло до шести.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Мужчина погиб, и ещё два человека были ранены в ходе перестрелки… Речь идёт о шестом погибшем с начала беспорядков», — указывается в материале.

Уточняется, что на заявление о стрельбе выехали жандармы, три человека были доставлены в больницу, двое из них — с серьёзными ранениями.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров спрогнозировал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация с беспорядками в Новой Каледонии.