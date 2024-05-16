Аналитик Фёдоров назвал беспорядки в Новой Каледонии ударом по имиджу Макрона

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров спрогнозировал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация с беспорядками в Новой Каледонии.

«Это, конечно, беспрецедентные с 1980-х годов события... Сейчас более жестокие, более масштабные. Это погромы, нападения, грабежи, поджоги, поэтому, конечно, это требует активного вмешательства со стороны государства, со стороны сил правопорядка, потому что каковы бы ни были политические разногласия и мотивы, тем не менее допускать такого хаоса, связанного с населением, конечно, нельзя», — объяснил он.

При этом эксперт напомнил, что причина кризиса заключается в том, что коренной народ Новой Каледонии канаки и их политическая элита «в штыки» восприняли решение французских парламентариев об изменении конституционного закона, и, в том числе, о новом расширении электоральной базы при голосовании.

«А в чём это заключается? В том, что сейчас возможность голосования предоставляется французам, которые там проживают не менее десяти лет. Раньше эти французы были лишены права голоса, что в общем-то недемократично. Плюс к этому, конечно, добавляются социальные проблемы, социально-экономические», — отметил политолог.

При этом, если говорить о политическом решении, то его найти президенту Эммануэлю Макрону будет тяжело, считает Фёдоров, поскольку, с одной стороны, он обещал конституционные реформы, а с другой — «необходимо найти общий язык с канакскими сепаратистами».

«Плюс это, конечно, удар по имиджу Макрона. У него и так внутри страны, мягко говоря, не блестящая сейчас ситуация», — объяснил собеседник RT.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что накануне европейских выборов, судя по опросам, Макрон уступает своему главному оппоненту — Марин Ле Пен.

«Это будет просто политическая пощёчина для Макрона, который столько надрывался над идеей политического суверенитета Европы, стратегической автономии... Несмотря на всё это, он с треском проиграет эти выборы Марин Ле Пен. Пока всё идёт к этому», — заключил специалист.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вводит войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове.