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Лавров: на Западе сейчас нет политиков, способных говорить на основе фактов

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Постоянная ложь, которую себе позволяют западные политики, свидетельствует о том, что они не способны говорить на языке фактов.
Лавров: на Западе сейчас нет политиков, способных говорить на основе фактов
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия якобы отказалась от поставок энергоресурсов.

Министр отметил, что не только Сунак говорит про отказ России от поставок. То же самое сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Никто из них не краснеет, и это самое печальное, потому что означает, что сейчас на Западе нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что киевскому режиму пора признать реалии.

 

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