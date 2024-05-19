Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО ВС России сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.

«Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник ВСУ в Крыму.