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В Москве усилят контроль за водителями такси в праздничные дни

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Московская административная дорожная инспекция усилит контроль за водителями такси в праздничные дни с 9 по 12 мая.
В Москве усилят контроль за водителями такси в праздничные дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в Telegram.

Инспекторы МАДИ будут проверять водителей такси в разных точках Москвы.
Если водитель не прошёл медосмотр или не провёл техконтроль авто перед работой, машину могут временно изъять и отправить на техстоянку (ст. 27.10 КоАП).

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что плохое самочувствие за рулём или поломка машины нередко становятся причинами ДТП.

«Усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными, чтобы поездки пассажиров становились ещё комфортнее и безопаснее», — добавил Ликсутов.

С января 2024 инспекторы проверили более 9 тыс. автомобилей такси.

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