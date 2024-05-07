Hindustan Times: Россия инвестировала зависшие рупии в индийские акции и проекты

Россия инвестировала зависшие рупии в индийские ценные акции и инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.

«Большая часть рупий, накопленных в Индии, была использована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона добилась разрешения инвестировать эти деньги в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие активы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией.