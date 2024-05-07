RT в Telegram
Подпишись

Hindustan Times: Россия инвестировала зависшие рупии в индийские акции и проекты

Короткая ссылка
Россия инвестировала зависшие рупии в индийские ценные акции и инфраструктурные проекты.
Hindustan Times: Россия инвестировала зависшие рупии в индийские акции и проекты
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.

«Большая часть рупий, накопленных в Индии, была использована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона добилась разрешения инвестировать эти деньги в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие активы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить