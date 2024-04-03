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Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией.
Захарова сообщила об отсутствии проблем в оплате российской нефти с Индией
  • РИА Новости

«Поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне, проблем с определением средств платежа за экспортируемое Россией чёрное золото не возникает», — сообщила она.

Ранее The New York Times отмечала, что международный транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций, вводимых западными странами.

Замминистра экономического развития Владимир Ильичёв сообщал, что доля дружественных стран во внешней торговле России по итогам 2023 года составила более 75%.

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