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Минэкономразвития: доля дружественных стран во внешней торговле превысила 75%

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Доля дружественных стран во внешней торговле России по итогам 2023 года составила более 75%. Об этом сообщил замминистра экономического развития Владимир Ильичёв.
Минэкономразвития: доля дружественных стран во внешней торговле превысила 75%
  • РИА Новости

По его словам, перспективными партнёрами России в этом направлении являются КНР, Индия, страны ЕАЭС и СНГ, а также ряд государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

«Отдельно хотел бы отметить досрочное достижение цели по наращиванию двусторонней российско-китайской торговли товарами и услугами до $200 млрд к 2024 году», — приводятся слова Ильичёва на сайте ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют во взаиморасчётах стран ЕАЭС составляет 90%.

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