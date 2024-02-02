Мишустин заявил, что доля нацвалют во взаиморасчётах стран ЕАЭС составляет 90%

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доля национальных валют во взаиморасчётах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 90%.

Об этом российский премьер сказал в ходе заседания межправсовета ЕАЭС.

В качестве ориентира работы ЕАЭС Мишустин назвал подписанную в декабре 2023 года декларацию, получившую название «Евразийский экономический путь».

Он напомнил, что декларация предполагает расширение направлений сотрудничества стран союза в различных областях.

«А также — формирование общего финансового рынка и увеличение доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90%», — цитирует Мишустина ТАСС.

21 декабря 2023 года первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что доля расчётов страны в рублях и дружественных валютах в 2023 году выросла до 65%.

В российском МИД отмечали, что наращивание расчётов в нацвалютах станет приоритетом председательства России в БРИКС.