МИД: рост расчётов в нацвалютах — приоритет председательства России в БРИКС
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам состоявшейся встречи шерп и су-шерп объединения.
В сообщении подчёркивается, что важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация Стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021—2024 годы.
«Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивании расчётов в национальных валютах», — отметили в МИД.
Ранее Министерство экономики Ирана одобрило идею создания единой валюты для стран БРИКС.
Также президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.