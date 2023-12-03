МИД: рост расчётов в нацвалютах — приоритет председательства России в БРИКС

В российском МИД заявили, что наращивание расчётов в нацвалютах станет приоритетом председательства России в БРИКС.

Об этом говорится в заявлении ведомства по итогам состоявшейся встречи шерп и су-шерп объединения.

В сообщении подчёркивается, что важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация Стратегии экономического партнёрства БРИКС до 2025 года и Плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021—2024 годы.

«Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивании расчётов в национальных валютах», — отметили в МИД.

Ранее Министерство экономики Ирана одобрило идею создания единой валюты для стран БРИКС.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.