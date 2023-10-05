Путин: БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.

«Что касается БРИКС, нам сейчас нужно не единую валюту создавать, а нам нужно наладить систему расчётов, создавать финансовую логистику, с тем чтобы обеспечить расчёты между нашими государствами. Переходить на расчёты в национальных валютах», — сказал он.

По его словам, создание единой валюты БРИКС теоретически возможно, но для этого сначала надо добиться «паритета в развитии экономик» стран.

Ранее Путин заявил о постепенном разрушении созданной на основе доллара мировой финансовой системы.