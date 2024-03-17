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NYT: транспортный коридор «Север — Юг» будет недосягаем для санкций стран Запада

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Международный транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций, вводимых западными странами.
NYT: транспортный коридор «Север — Юг» будет недосягаем для санкций стран Запада
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The New York Times.

Как отмечает газета, «основной опорой» российской экономики на протяжении многих лет была торговля с европейскими странами. Однако после введения санкций Россия решила расширить свои связи с другими странами, включая Китай и Индию.

В публикации говорится, что в основе планов Москвы лежит реализации проекта по строительству «южного маршрута», частью которого станет железная дорога, которая свяжет Иран и Азербайджан с российской нефтью.

«Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива, которая обеспечит лёгкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи», — говорится в статье.

Авторы подчеркнули, что эта дорога будет нацелена на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.

«Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяжённостью почти в 7 тыс. км. И она будет недосягаема для западных санкций», — резюмировала газета.

Ранее замминистра экономического развития Владимир Ильичёв сообщил, что доля дружественных стран во внешней торговле России по итогам 2023 года составила более 75%.

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