В Марий Эл ввели новую меру социальной поддержки для медработников
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА МариМедиа.
Для наиболее востребованных специалистов, определённых в соответствии с приказом регионального Минздрава, размер единовременной выплаты на улучшение жилищных условий медицинским работникам составит 3 млн рублей.
Жильё медработник сможет приобрести на территории муниципального образования по месту работы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала программа «Социальная ипотека» для молодых учёных.