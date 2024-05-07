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В Марий Эл ввели новую меру социальной поддержки для медработников

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Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписал постановление о введении единовременной выплаты для медицинских работников региона.
В Марий Эл ввели новую меру социальной поддержки для медработников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Для наиболее востребованных специалистов, определённых в соответствии с приказом регионального Минздрава, размер единовременной выплаты на улучшение жилищных условий медицинским работникам составит 3 млн рублей.

Жильё медработник сможет приобрести на территории муниципального образования по месту работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала программа «Социальная ипотека» для молодых учёных.

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