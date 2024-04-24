В Подмосковье стартовала программа «Социальная ипотека» для молодых учёных

В Московской области объявили о начале приёма заявок от молодых учёных и молодых уникальных специалистов организаций ОПК на получение социальной ипотеки. В этом году поддержку получат 57 кандидатов.

Об этом говорится в релизе пресс-службы регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Всего за восемь лет работы программы, с 2016 года, получателями поддержки стали уже более 700 человек», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа возведут дом арендного жилья для вновь прибывших молодых специалистов.