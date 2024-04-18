На Ямале построят дом арендного жилья для молодых специалистов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
«На улице Тарасова в центре города начнётся строительство пятиэтажного дома на 62 квартиры. Проектные работы уже ведутся, готовится строительная площадка», — рассказали в региональном кабмине.
Там также отметили, что новое здание предназначено для молодых учителей, врачей и представителей других социальных профессий.
Ранее мэр столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Титовский рассказал о запуске комплексной программы преобразования «Салехард-430» к юбилею города.