На Ямале построят дом арендного жилья для молодых специалистов

В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа возведут дом арендного жилья для вновь прибывших молодых специалистов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«На улице Тарасова в центре города начнётся строительство пятиэтажного дома на 62 квартиры. Проектные работы уже ведутся, готовится строительная площадка», — рассказали в региональном кабмине.

Там также отметили, что новое здание предназначено для молодых учителей, врачей и представителей других социальных профессий.

Ранее мэр столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Титовский рассказал о запуске комплексной программы преобразования «Салехард-430» к юбилею города.