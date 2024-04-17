Мэр Салехарда объявил о старте программы преобразований к 430-летию города

Мэр столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Титовский рассказал о запуске комплексной программы преобразования «Салехард-430» к юбилею города.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Мэр уточнил, что программа подразумевает расселение старых домов, строительство почти 300 тыс. кв. м современного жилья, новых школ и детских досуговых учреждений, современных дорог и нового аэропорта, благоустройство 125 дворов в жилых микрорайонах.

Титовский также отметил, что жители Салехарда смогут выбрать активистов, которые помогут властям в реализации программы.

Ранее генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника Екатерина Проничева рассказала о мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия Суздаля.