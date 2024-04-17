RT в Telegram
Подпишись

Мэр Салехарда объявил о старте программы преобразований к 430-летию города

Короткая ссылка
Мэр столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Титовский рассказал о запуске комплексной программы преобразования «Салехард-430» к юбилею города.
Мэр Салехарда объявил о старте программы преобразований к 430-летию города
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksei Smyshliaev

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Мэр уточнил, что программа подразумевает расселение старых домов, строительство почти 300 тыс. кв. м современного жилья, новых школ и детских досуговых учреждений, современных дорог и нового аэропорта, благоустройство 125 дворов в жилых микрорайонах.

Титовский также отметил, что жители Салехарда смогут выбрать активистов, которые помогут властям в реализации программы.

Ранее генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника Екатерина Проничева рассказала о мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия Суздаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить