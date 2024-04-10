RT в Telegram
Подпишись

В суздальском заповеднике анонсировали мероприятия по случаю юбилея города

Короткая ссылка
Генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника Екатерина Проничева рассказала о мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия Суздаля.
В суздальском заповеднике анонсировали мероприятия по случаю юбилея города
  • Gettyimages.ru

День рождения города будет отмечаться в 10-х числах августа, поделилась она в беседе с «Российской газетой».

«Главное событие, которое проводит музей, — совместная выставка с Музеями Московского Кремля «Русский Феникс», на которой предметы из нашей коллекции и коллекции Кремля подробно иллюстрируют историю Средневековья Центральной России», — сообщила Проничева.

Также, по её словам, состоится театральный фестиваль, который проведёт Александринский театр на территории Суздальского кремля, и световое шоу.

«Мы хотим, чтобы великие князья, жившие 800—900 лет назад, стали не менее интересными, чем герои сериалов и компьютерных игр», — заключила гендиректор заповедника.

Ранее сообщалось, что туристическая платформа Russpass пополнилась десятью новыми маршрутами проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку». Проект приурочен к празднованию 1000-летия Суздаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить