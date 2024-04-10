В суздальском заповеднике анонсировали мероприятия по случаю юбилея города

Генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника Екатерина Проничева рассказала о мероприятиях, приуроченных к празднованию 1000-летия Суздаля.

День рождения города будет отмечаться в 10-х числах августа, поделилась она в беседе с «Российской газетой».

«Главное событие, которое проводит музей, — совместная выставка с Музеями Московского Кремля «Русский Феникс», на которой предметы из нашей коллекции и коллекции Кремля подробно иллюстрируют историю Средневековья Центральной России», — сообщила Проничева.

Также, по её словам, состоится театральный фестиваль, который проведёт Александринский театр на территории Суздальского кремля, и световое шоу.

«Мы хотим, чтобы великие князья, жившие 800—900 лет назад, стали не менее интересными, чем герои сериалов и компьютерных игр», — заключила гендиректор заповедника.

Ранее сообщалось, что туристическая платформа Russpass пополнилась десятью новыми маршрутами проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку». Проект приурочен к празднованию 1000-летия Суздаля.