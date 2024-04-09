Russpass подготовил 10 новых маршрутов из Москвы во Владимирскую область

Туристическая платформа Russpass пополнилась десятью новыми маршрутами проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Маршруты продолжительностью от двух до пяти дней посвящены фольклору, архитектуре, кино, современной культуре и другим темам. Они подойдут для семейного отдыха.

Проект о Москве и Владимирской области запустили в марте 2024 года. Он приурочен к празднованию 1000-летия Суздаля.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».