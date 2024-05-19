Губернатор: украинский БПЛА атаковал посёлок Северный Белгородского района
- РИА Новости
«Посёлок Северный Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Никто из мирных жителей не пострадал, добавил он.
Гладков заявил, что повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома, осколками посечены три автомобиля.
Ранее сообщалось об 11-летней девочке из Белгорода, которая пострадала в результате попадания дрона ВСУ в окно квартиры.