Губернатор: украинский БПЛА атаковал посёлок Северный Белгородского района

Вооружённые силы Украины подвергли посёлок Северный Белгородского района атаке с применением беспилотного летательного аппарата. В результате падения и последующей детонации дрона повреждения получил многоквартирный дом.

«Посёлок Северный Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто из мирных жителей не пострадал, добавил он.

Гладков заявил, что повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома, осколками посечены три автомобиля.

Ранее сообщалось об 11-летней девочке из Белгорода, которая пострадала в результате попадания дрона ВСУ в окно квартиры.