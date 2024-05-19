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Губернатор: украинский БПЛА атаковал посёлок Северный Белгородского района

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Вооружённые силы Украины подвергли посёлок Северный Белгородского района атаке с применением беспилотного летательного аппарата. В результате падения и последующей детонации дрона повреждения получил многоквартирный дом.
Губернатор: украинский БПЛА атаковал посёлок Северный Белгородского района
  • РИА Новости

«Посёлок Северный Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Никто из мирных жителей не пострадал, добавил он.

Гладков заявил, что повреждено остекление в двух квартирах многоквартирного дома, осколками посечены три автомобиля.

Ранее сообщалось об 11-летней девочке из Белгорода, которая пострадала в результате попадания дрона ВСУ в окно квартиры.

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