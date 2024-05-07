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Матвиенко: Совфед может рассмотреть кандидатуры силового блока до 15 мая

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала заявила, что сенаторы Совфеда могут рассмотреть кандидатуры на посты министров из так называемого силового блока до 15 мая.
Матвиенко: Совфед может рассмотреть кандидатуры силового блока до 15 мая
  • РИА Новости

Как она отметила, в верхней палате парламента России уже подготовились к соответствующим консультациям, у сенаторов есть регламент, который чётко прописывает все процедуры.

«Я уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров, так и «силовых» министров, у него было время для размышлений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством полномочий.

6 мая российский лидер призвал не допустить пауз в работе в период формирования нового кабмина.

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