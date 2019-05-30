WP: выборы в Европарламент не оправдали надежд Путина, но от идеи ослабить ЕС он не откажется

У партий, симпатизирующих России, уже нет сил дестабилизировать Европейский парламент. Это, однако, не означает, что президент Путин перестанет поддерживать радикалов с целью «расшатать» европейскую лодку, пишет польский журналист Ярослав Кочишевский. На портале Wirtualna Polska он объясняет, что раз это не удалось сделать на уровне выборов в Европейский парламент, то Москва возьмёт под прицел предвыборные кампании в отдельных государствах.

«Группы, которые пользовались поддержкой или по крайней мере симпатией Владимира Путина, хвалятся успехами на выборах в Европейский парламент. Однако влияние Москвы в Европе не вырастет. Ключевую роль сыграет на первый взгляд проигравший президент Эммануэль Макрон», — пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.



Президент Владимир Путин любит повторять, что «декаданс» приведёт к упадку Европы. Однако он не намерен ждать, пока ЕС рухнет под собственной тяжестью, поэтому он активно поддерживает различные группы, которые должны ускорить этот процесс. В списке евроскептиков, которые пользуются симпатией, а иногда и финансовой поддержкой Кремля, находятся приверженцы брексита Найджел Фарадж, французские националисты Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и партия «Альтернатива для Германии», перечисляет автор.



Все эти группы могут радоваться результатам голосования в Европейский парламент. Немного ниже ожидаемого результата с 11%-ной поддержкой оказалась «Альтернатива для Германии». В свою очередь Партия брексита получила одну треть всех голосов в Великобритании и выиграла выборы, как и в 2014 году Партия независимости Соединённого Королевства — предыдущая политическая формация Найджела Фаража. Ещё лучшего результата добилась итальянская «Лига» — с поддержкой в 35% — Сальвини, который гулял по Москве в футболке с фотографией Путина, а сейчас с чётками в руке обещает воскресить ЕС, подчёркивает польский журналист.

Победе рада и Марин Ле Пен. Её Национальный фронт выиграл выборы во Франции с результатом 23,4%. Это многие комментаторы признали пощёчиной для Макрона. Однако это лишь частичный успех. Пять лет назад Национальный фронт выиграл выборы во Франции и получил на один процентный пункт больше. Но тем не менее миллионы голосов для французских и других евроскептиков не увеличат их влияние на политику ЕС, объясняет автор.

Несмотря на то что с правой стороны Европейского парламента засядет больше депутатов, нежели прежде, то реальные победители — либералы и зелёные. Эти группы не только значительным образом увеличили количество мандатов, но и находятся в центре внимания. От их голосов, а не от политиков более правых от христианских демократов будет зависеть состав Европейской комиссии и политика ЕС в целом, подчёркивает он.

В результате реальный успех выборов на уровне ЕС имеет лицо бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта и президента Макрона. И французский лидер уже начал закулисные переговоры по вопросу занятия ключевых постов в Брюсселе, включая преемников Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, отмечает Кочишевский.

Выборы в Европейский парламент 2019 года явно проиграли традиционно самые сильные политические движения, то есть христианские демократы и социалисты. Однако перемещение симпатии более 500 млрд избирателей влево и вправо не приведёт к распаду ЕС, но при этом коалиционная арифметика неизбежна, добавляет он.

В Европейском парламенте заседает 751 депутат. Это означает, что соглашение так называемых демократических сил, то есть консервативной Европейской народной партии, левых социалистов и демократов, зелёных и либералов, при поддержке союзников Макрона получит стабильное большинство в 506 мандатов. В этой ситуации группам ещё более правым, чем христианские демократы, и более левым, чем социалисты, включая политиков ПИС, выпадет роль оппозиции без особого значения. По этой причине Варшава не должна также рассчитывать на занятие поста влиятельного члена Европейской комиссии, объясняет журналист.

«Брексит, если когда-то дело дойдёт до него, не станет уже шоком, а у партий, симпатизирующих России, уже нет сил, чтобы дестабилизировать Европейский парламент. Это, однако, не означает, что президент Путин перестанет поддерживать радикалов для того, чтобы «расшатать» европейскую лодку. Раз это не удалось сделать на уровне выборов в Европейский парламент, то Москва и её фабрики троллей смогут и точно будут делать это в рамках предвыборных кампаний в отдельных государствах», — резюмирует на портале Wirtualna Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.