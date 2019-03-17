Forbes: западные политики приметили «российский след» в протестах молодёжи против климатических изменений

Уже несколько западных политиков, включая Ангелу Меркель, связывают митинги молодых активистов, призывающих бороться с климатическими изменениями, с российской «гибридной войной», пишет корреспондент Forbes Дэйв Китинг. Впрочем, если за этими демонстрациями тоже стоит Россия, это не слишком похоже на методы, которые она использовала с брекситом и выборами в США, отмечает журналист.

В пятницу 15 марта тысячи школьников в Австралии и Новой Зеландии решили прогулять урок и отправились на демонстрацию в защиту окружающей среды. Как отмечает корреспондент Forbes Дэйв Китинг, акция #FridaysForFuture («Пятницы за будущее») длится уже три месяца: каждую пятницу учащиеся из разных стран выходят на митинги. Начало движению, к которому присоединяются всё больше подростков, в декабре положила 16-летняя шведка Грета Тунберг, которая недавно была номинирована на Нобелевскую премию мира.

По словам автора статьи, главным образом демонстрации юных защитников природы проходят в Европе. И пока некоторые европейские политики приветствуют энтузиазм учащихся, другие с подозрением пытаются вычислить «силы, стоящие у истоков столь внезапной активности».

Так, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале канцлер Германии Ангела Меркель упомянула о протестах в контексте «гибридной войны», которую якобы ведёт Россия. «Сейчас в Германии дети выходят на демонстрации с призывом обеспечить защиту от климатических изменений. И это очень важная тема. Но трудно представить, чтобы после долгих лет без какого-либо влияния извне детям по всей Германии вдруг пришла в голову мысль, что они должны стать частью этого движения», — цитирует Forbes Меркель.

По словам канцлера, «гибридная война России каждый день ощущается в каждой европейской стране». «Эту войну в интернете трудно распознать — вдруг в государстве зарождаются движения, появления которых никто не ожидал», — отмечает политик. И хотя такие комментарии вызвали критику со стороны общественности и официальному представителю правительства ФРГ Штеффену Зайберту даже пришлось объясняться за канцлера в Twitter, слова Меркель, по всей видимости, «попали в точку». Ведь похожие соображения ещё в январе высказывала министр окружающей среды Бельгии Йоке Шхаувлиге, заявившая, что она знает, кто стоит за молодёжным движением в защиту природы, и что эту информацию подтвердили службы госбезопасности. Сами службы госбезопасности заявили, что ничем с Шхаувлиге не делились, и впоследствии министру пришлось подать в отставку.

Достаточно интересно, почему и Ангела Меркель, и Йоке Шхаувлиге обе делают, по сути, одинаковые заявления, а затем берут свои слова обратно. «Что знают они, чего не знаем мы?» — задаётся вопросом Дэйв Китинг.

Журналист напоминает, что деятельность России в рамках информационной войны была зафиксирована в 2016 году американскими и британскими спецслужбами в случаях президентских выборов и референдума по брекситу. Другие примеры «российского следа» за последние два года в связи с выборами отмечали у себя Франция, Италия, Германия и Нидерланды. Автор уверен: Москва стоит за распространением рекламы и «фейковых новостей» в соцсетях для создания негативного образа центристских политиков.

В случае протестов вокруг климатических изменений фейков как раз-таки не наблюдается. Активисты подкрепляют свои слова авторитетным докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата, так что с ними сложно спорить — это действительно реальная и очень серьёзная проблема. Так почему кто-то обязательно должен манипулировать молодёжью, чтобы та начала призывать власти к действию?

Тем временем обвинения в адрес российского правительства продолжаются. К Меркель и Шхаувлиге присоединился министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Во время встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе дипломат заверил журналистов, что Россия «точно» стоит за митингами учащихся. В пространном высказывании Климкин объяснил, что, инициируя подобные выступления борцов за окружающую среду, Москва хочет не только «ослабить демократические институты» Европы, но и навязать жителям ЕС мысль, что уголь — это плохо, а газ, в особенности российский, хорошо.

Правда, как подчёркивает Дэйв Китинг, пока юные активисты про газ ничего не говорили, да и свергать европейские правительства, в отличие от тех же «жёлтых жилетов», которых якобы тоже поддерживает Россия, не собирались.

Но если европейские политики делают загадочные комментарии о связи Москвы и нового молодёжного движения, значит, они что-то такое знают. А если у них и правда есть какие-то доказательства, им было бы лучше этим поделиться, чтобы молодёжь сама решала, хочет ли она принимать участие в акциях, которые могли быть организованы при помощи «российской пропаганды». Ведь даже если доказательства будут, есть вероятность, что энтузиазм школьников и студентов это не умерит. Кто бы их ни подталкивал, они уверены, что борются за правое дело, которое, по сути, ничего общего с Россией не имеет и даже противоречит её интересам крупнейшего экспортёра энергоресурсов.

С другой стороны, кому-то может не понравиться быть «пешкой в российской игре по дестабилизации Запада». Москва не всегда соблюдает свою внутреннюю идеологию, когда дело доходит до англоязычной «пропаганды». Так, к примеру, канал Russia Today нередко критикует американские власти за попытки усилить контроль над оборотом оружия, в то время как в самой России одни из самых строгих в мире законов в этой области. Канал часто даёт слово представителям крайне левого движения, которые в самой России могли бы попасть в тюрьму за свои высказывания. Левые или правые — Россия готова помочь высказаться всем, кто недоволен западными правительствами.

Впрочем, всё-таки трудно понять, как митинги с призывами бороться с климатическими изменениями могут дестабилизировать правительства столь же сильно, как это удалось Трампу и брекситу. Но если Россия играет в долгосрочную игру, это тоже может помочь большой цели, резюмирует Китинг.