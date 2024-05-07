Колосков назвал Тюкавина лучшим футболистом сезона РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин достоин европейского чемпионата. Сегодня он самая яркая личность в российском футболе. Нет никого близко сейчас по его универсальности и умению играть в футбол, по оригинальным действиям в штрафной. У человека есть талант, потенциал, и он растёт. Понятно, что Тюкавин дорос до европейского футбола», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин участвовал в 35 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. «Динамо» с 50 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.