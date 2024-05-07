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Смородская назвала решение РФС смягчить дисквалификацию Тихонова неправильной

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о смягчении дисквалификации главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.

«Вообще у меня нет никаких идей, как это можно объяснить. Я не понимаю, почему РФС решил смягчить дисквалификацию. Это неправильно!» — цитирует Смородскую РИА Новости.

Напомним, что после поражения своей команды в матче Первой лиги со счётом 0:3 Тихонов заявил, что главный арбитр Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу», а также задался вопросом, «почему этот матч обслуживала женщина». КДК РФС дисквалифицировал тренера на пять матчей за эти слова.

Ранее «Енисей» добился смягчения наказания Тихонова за слова об арбитре Опейкиной.

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