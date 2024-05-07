Пентагон расследует обстоятельства поездки арестованного в России военного
Пентагон изучает детали поездки в Россию задержанного за кражу военного
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«Армия начала административное расследование для установления фактов и обстоятельств его поездки», — цитирует её ТАСС.
По данным NBC, военного, который по своей инициативе прибыл в Россию из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже.
В Пентагоне заявили, что Россия проинформировала Госдеп о задержании солдата США.
Гордона Блэка арестовали до 2 июля. В суде он вёл себя спокойно, ему предоставили защитника, переводчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Жалоб, в том числе на здоровье, у американца нет.